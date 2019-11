Cainele a fost si va ramane cel mai bun prieten al omului, scrie Bright Side . In plus, au fost la dispozitia noastra ca animale de paza, de vanatoare, dar ceea ce ne-a facut sa vrem sa ii tinem aproape de noi si sa ii consideram membri ai familiei a fost atat devotamentul lor, cat si iubirea nemarginita pe care ne-o ofera. In galeria foto de mai jos vei gasi cateva ipostaze in care cainii au fost surprinsi alaturi de stapanii lor.