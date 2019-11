Faptul ca Pamantul sufera in fiecare zi din pricina actiunilor facute de om, constient sau nu, este o certitudine. Tot mai multe rapoarte atrag atentia asupra schimbarilor climatice sau asupra faptului ca diverse specii de fauna si flora sunt amenintate cu disparitia. Poluarea este o primejdie tot mai serioasa nu doar pentru mediu, cat si pentru calitatea existentei. Pentru generatiile viitoare ar trebui sa luam in considerare sa facem niste schimbari in privinta stilului nostru de viata. Brightside vine cu cateva propuneri si poti citi despre ele in prezentarea de mai jos.