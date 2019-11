Despre semintele de chia se stie ca sunt un aliment minune. Si nu de ieri, de azi. Ci inca din anul 3.500 i.Hr., de cand erau principala hrana pentru azteci si mayasi. Chiar si denumirea lor provine din limba mayasilor, insemnand "putere". Asadar, mai multa putere pentru organismul nostru cu fiecare lingurita de seminte! Si nu este doar o legenda. Ele sunt deosebit de bogate in nutrienti. Semintele de chia contin de 5 ori mai mult calciu decat laptele, de 3 ori mai multi antioxidanti decat afinele sau murele, de 3 ori mai mult fier decat spanacul si de doua ori mai mult potasiu decat bananele. In plus, sunt bogate in Omega 3 si nu contin deloc gluten.



Consumul lor este in mod cert un atu pentru sanatatea noastra. Dar cum le putem include in alimentatie? Cele 10 idei de mai jos e posibil sa te surprinda, insa, merita sa incerci:



Te-ar putea interesa si:

Iti plac articolele noastre?

Intra si tu in comunitatea noastra! ×