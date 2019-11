Ne lasam cu totii furati (si convinsi) de imaginile frumoase pe care le promoveaza magazinele online si ne grabim sa punem in cosul de cumparaturi obiecte pe care le asteptam apoi cu nerabdare. Desigur, ne asteptam ca ele sa fie identice cu ceea ce am comandat, insa cu intotdeauna se intampla asta. Exista si magazine care le livreaza clientilor produse care nu au nimic in comun cu cele dorite de ei, exemple fiind si imaginile din galeria atasata:

Te-ar putea interesa si:

Mai multe despre obiecte, dezamagire, asteptari

Iti plac articolele noastre?

Intra si tu in comunitatea noastra! ×