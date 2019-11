Cand vine vorba despre subiectul bani versus sanatate, parerile sunt impartite, nu putini fiind cei care considera ca partea financiara este mai importanta decat sanatatea. Insa, ce poti face cu multi bani in conditiile in care organismul iti cedeaza, fara sa iti mai dea sansa sa te bucuri de bunuri, lucruri materiale. Cand suntem tineri nu realizam cat de mult rau ne pot face anumite activitati pe care le intreprindem in goana dupa bani. La acestea se adauga stresul si lipsa de somn si este normal ca la un moment dat corpul sa nu mai reziste. Si atunci ce mai conteaza ca ai conturile pline, daca nu ai fi avut ocazia sa te fi bucurat de micile placeri ale vietii. Fiecare are anumite ganduri cu care pleaca pe "drumul vietii", insa parerile se pot schimba in timp, odata cu experientele traite. In cele ce urmeaza, va prezentam cateva citate care te vor ajuta sa intelegi ce conteaza, de fapt, mai mult pentru tine, sau ce ar trebui sa conteze:



