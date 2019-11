Lucruri ciudate se petrec la tot pasul, cu atat mai mult in mijloacele de transport in comun. Tuturor ni s-a intamplat sa vedem in drum spre casa sau spre munca macar un lucru la care poate ne-a ramas gandul intreaga zi. Se pare totusi ca aceasta categorie i-a atras atentia in mod deosebit lui Rokas Stasevičius, cel care a creat o pagina de Instagram in care sunt stranse mai multe astfel de intamplari iesite din comun. Fotografiile te lasa fara cuvinte: