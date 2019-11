Fie ca ne place sau nu sa recunoastem exista o legatura stransa intre a arata bine si a te simti bine. Machiajul si o anumita tinuta au puterea de a genera un puternic sentiment de incredere in sine. Iar acesta poate influenta mai multe aspecte ale vietii, de la modul in care interactionam cu ceilalti pana la felul in care actionam la locul de munca. Pornind de la ideea ca increderea in sine este extrem de importanta, stilistul rus Alexandr Rogov a pornit intr-un tur al tarii sale, transformand intr-un mod uimitor infatisarea celor care nu puteau pana la acel moment decat sa viseze la buticurile de lux din Moscova si Sankt Petersburg. Prin actiunea sa, Rogov a vrut sa demonstreze ca stilul presupune doar putina creativitate si alegeri diferite, insa aceste detalii conteaza intr-atat de mult incat schimba total aspectul general. Iata dovezile