Artistul italian Luigi Kemo Volo , cunoscut pentru montajele sale foto , in care introduce personaje Disney in imagini din viata reala, se foloseste si de alte moduri geniale de a se juca cu perspectiva. Este vorba despre cateva ilustratii splendide, in care reuseste cumva sa estompeze linia dintre desen si realitate, in iluzii optice de-a dreptul geniale. Iata cateva imagini: