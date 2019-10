Fiecare dintre noi avem un anume stil in a purta o discutie, in functie de personalitatea noastra. Pana la urma, trasaturile noastre ne definesc in modul cum ne exprimam si cum alegem sa decurga o discutie. Insa, uneori, nu ne dam seama ca ajungem sa ignoram lucruri de bun-simt pentru o conversatie eficienta si practica. Iata cateva sfaturi in acest sens, asa cum au fost selectate de Best Life Online