Suntem inclinati, multi dintre noi, sa ne desconsideram job-ul sau sa nu fim multumiti de ceea ce facem, insa v-ati gandit vreodata ca in ochii celorlalti lucrurile stau altfel? De exemplu, pentru un contabil munca unui sudor poate parea plina de provocari (si viceversa), iar pentru un cofetar munca unui sofer poate parea mult mai provocatoare decat a sa. Cu acestea in minte, va prezentem, in cele ce urmeaza, cateva situatii inedite intalnite de un instalator la locul sau de munca, situatii care va pot face sa priviti cu alti ochi aceasta meserie (mai multe imagini puteti vedea pe Imgur/Bfizzle ):