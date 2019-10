Sa nu fii intr-o relatie si sa locuiesti singur poate fi fantastic, iar ilustratiile din galeria foto de mai jos ne vor arata si de ce, potrivit loveunconditionally.co . In acest fel, te poti bucura de activitatile preferate, de timpul petrecut cu tine insuti si de faptul ca poti face lucrurile in felul si in ritmul tau. Yaoyao Ma Van As este artista din spatele minunatelor ilustratii care ne demonstreaza cat de frumos poate fi sa locuiesti de unul singur... sau cel mult cu un animal de companie.