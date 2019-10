Sfantul si Marele Mucenic Dimitrie, Izvoratorul de Mir, unul din marii sfinti mucenici, facator de minuni si tamaduitor este pomenit de Biserica Ortodoxa, in fiecare an, la data de 26 octombrie. El a trait in timpul imparatilor Diocletian (284-305) si Maximian (286-305) si a fost martirizat la Sirmium, moastele sale fiind duse in Tesalonic. Iata cateva obiceiuri legate de aceasta sarbatoare.



