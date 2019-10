Suntem in luna octombrie si Halloween-ul se apropie. Desi nu atat de populara in Romania, aceasta sarbatoare face ravagii in lumea make-up artistilor din strainatate, care se intrec in transformari care mai de care mai spectaculoase. Ziua de 31 octombrie le da ocazia celor cu imaginatie, talent, un arsenal de pensule si machiaj sa isi arate maiestria si sa se transforme in cea mai infricosatoare versiune a lor, scrie popsugar.com In cazul in care esti pasionat de aceasta sarbatoare si vrei sa te inspiri pentru costumul de anul acesta, sau pur si simplu iti place sa admiri transformarile infricosatoare si complexe, am pregatit pentru tine cateva fotografii cu machiajele realizate de make-up artisti care te vor lasa mut de uimire.