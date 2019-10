O inghetata la cornet pusa cu susul in jos, ambalajul painii desfacut de la mijloc, portrete facute din parul din barba in chiuveta... Cativa barbati nu vad nimic ciudat in actiunile lor, pentru ca s-au obisnuit sa le faca asa toata viata, potrivit Bright Side . Tot ce le ramane de facut femeilor este sa stea de-o parte, sa se uite si sa se minuneze. Iata mai jos cateva fotografii in care barbatii fac lucrurile complet pe dos si te vor face sa razi copios!