Milenialii sunt tinerii de astazi care s-au nascut intre anii 1980 si mijlocul anilor 1990 (pana undeva la inceputul anilor 2000). Sunt cunoscuti si ca reprezentanti ai generatiei Y, persoane care se remarca printr-un stil de viata mai modern fata de cel al parintilor, cu gandiri mai libertine. Sunt acei "copii" in care s-a investit pentru dobandirea unor abilitati intelectuale, care au crescut odata cu tehnologia. Acuzati in diverse ocazii ca au contribuit la distrugerea unor industrii, milenialii se pot "mandri" cu faptul ca, indirect, au schimbat societatea asa cum o stiau batranii de azi. Gasesti in galeria de prezentare cateva astfel de exemple, asa cum au fost selectate de List 25