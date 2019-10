Pentru ca perioada recoltei tocmai a trecut, iar mustul incepe sa se transforme in vin, multi romani isi fac planuri de vacanta in regiuni viticole mai mult sau mai putin cunoscute, pentru a gusta si vinul proaspat, dar si pe cel din anii trecuti.Vinul bun redevine un produs cautat, chiar daca nu provine doar din tari ca Spania, Italia sau Franta, renumite pentru export, ci din locatii care au adus imbunatatiri majore procesului de obtinere in ultimul timp sau pur si simplu au inceput sa il promoveze din ce in ce mai mult. Ultima colectare a datelor de catre Eurostat arata ca in 2015 au fost cultivate 3.2 milioane de hectare de vita de vie in Uniunea Europeana, reprezentand aproximativ 45% din totalul suprafetei cu vita de vie cultivata la nivel mondial.Echipa motorului gratuit de cautare pentru calatorii momondo.ro a gasit destinatiile care nu sunt renumite pentru vinul produs, desi calitatea lui este demna de un sejur cu degustare multipla.*Preturile mentionate reprezinta valorile medii ale unei nopti de cazare intr-o camera dubla a unui hotel de 3 stele in perioada 01.01.2019 - 31.12.2019 cu date de cautare intre 01.01.2019 - 07.10.2019. Toate preturile se pot modifica sau pot deveni indisponibile.