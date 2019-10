Cand planifici o vacanta si incerci sa urmezi indeaproape programul pe care ti l-ai facut si sa ai totul sub control este foarte usor sa te pierzi in detalii si sa nu mai tii cont de ce se intampla in jurul tau, potrivit Reader's Digest . Doar pentru ca abia astepti sa ajungi la destinatie, asta nu inseamna ca trebuie sa fii nepoliticos cu cei din jurul tau. Iata cateva lucruri pe care oamenii politicosi nu le vor face niciodata in timpul unui zbor.