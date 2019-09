Cele mai poluate orase din Romania sunt, in mod paradoxal, cele catre care se indrepta cei mai multi oameni, in pofida riscurilor, nu numai pentru ca sunt printre cele mai mari din tara, ci si pentru ca oportunitatile sunt din ce in ce mai multe. Din pacate, pe langa fabrici si alte surse de poluare, traficul intens si aglomeratia nu fac decat sa acutizeze problema discutata si abordata la scara larga, ce suscita tot mai multe ingrijorari, nu numai la nivel national, ci chiar global.



Nici nu este de mirare avand in vedere cat de ingrijoratoare sunt statisticile, poluarea fiind responsabila de un sfert dintre decese si boli la nivel mondial, numar ce depaseste cu mult decesele generate de razboi, crime, tuberculoza sau HIV, toate la un loc. Problemele de sanatate provocate de poluare sunt destul de serioase: afecteaza plamanii si caile respiratorii, existand riscul aparitiei bonsitelor sau astmului, scurteaza viata si, mai nou, conform unui studiu, poluarea atmosferica a fost asociata cu un risc ridicat de a dezvolta boli psihice. Efectele nu trebuie minimizate, de aceea se incearca adoptarea unor masuri pentru reducerea emisiilor, chiar si in cele mai poluate orase din Romania.



Emisiile responsabile pentru poluarea atmosferica, produsele chimice care contamineaza apa potabila si distrugerea accelerata a ecosistemelor necesare supravietuirii a miliarde de persoane cauzeaza un fel de epidemie mondiala care afecteaza negativ economia, arata Organizatia Natiunilor Unite (ONU) intr-un raport despre starea planetei. In timp ce emisiile de gaze cu efect de sera continua sa creasca, efectele schimbarilor climatice, precum seceta si furtunile, risca sa se adauge la povara cu care se confrunta miliarde de persoane. In acest domeniu, Acordul de la Paris din 2015 vizeaza limitarea incalzirii globale cu cel mult 2 grade Celsius, respectiv 1,5 grade Celsius in raport cu era preindustriala.



ONU mai sustine ca poluarea atmosferica ar putea fi chiar perceputa ca o amenintare la adresa drepturilor omului, dintre cele circa 7 milioane de victime, 600.000 fiind copii. Solutii ar fi destule, important este sa se respecte anumite norme in incercarea de a se reduce nivelul poluarii.



In acest context, ne-am gandit sa va prezentam un clasament al celor mai poluate orase din Romania:



