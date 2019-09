In fiecare an, pe data de 14 septembrie, se sarbatoreste Inaltarea Sfintei Cruci, cea mai veche sarbatoare inchinata cinstirii lemnului sfant. Astfel, se celebreaza evenimente importante din istoria Sfintei Cruci si anume: aducerea Sfintei Cruci de la persii pagani, in anul 629, aflarea Crucii pe care a fost rastignit Mantuitorul si inaltarea ei solemna in fata poporului. In cele ce urmeaza, va prezentam cateva traditii si interdictii legate de aceasta sfanta zi.



