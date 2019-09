In fiecare an, pe data de 9 septembrie, este celebrata Ziua Mondiala a Frumusetii , cu scopul de a stabili si mentine cele mai inalte standarde de terapie pentru frumusete din intreaga lume. Sarbatoarea este marcata incepand din 1995, la initiativa Comitetului International al Esteticii si Cosmeticii (SIDESKO). Pentru ca este pereceputa atat de diferit, de fiecare in parte, in cele ce urmeaza, va prezentam cateva perceptii distincte, care demonstreaza insa ca frumusetea ar trebui celebrata in fiecare zi, nu doar cu prilejul unor ocazii speciale.