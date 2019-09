Este foarte greu sa capeti increderea cuiva, tocmai de aceea, cand intalnim persoane noi, suntem destul de suspiciosi si incercam sa ne facem o parere cat mai realista, pentru a nu risca mai tarziu sa fim dezamagiti. Dar daca te afli in situatia in care ti-ai dori ca persoanele din jurul tau a te placa si sa aiba incredere in tine, cu ajutorul celor de la Bright Side , am facut o lista cu cateva trucuri care sa te ajute.