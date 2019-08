Creierul nostru adora simetria! Intr-atat de mult incat ni se pare mai mult decat satisfacator sa observam lucruri care se incadreaza de minune in peisaj. Insa, cand intalnim opusul, o vaga senzatie de disconfort se declanseaza. In alte cazuri, reactiile sunt mai puternice, multi chiar infuriindu-se in momentul in care sesizeaza imperfectiuni de tipul celor de mai jos:



