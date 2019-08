In fiecare zi folosim scari. Fie cand coboram la metrou, la munca, cand mergem la mall, peste tot sunt scari. Si nu ti se pare nimic iesit in comun atunci cand totul este in regula. Numai un design iesit din comun iti atrage atentia. Din pacate, nu vorbim despre amenajari reusite, ci mai degraba dezastruoase, care s-ar putea lasa cu incidente. In cele ce urmeaza va prezentam cateva scari de-a dreptul bizare, care te vor face sa te intrebi "ce a fost in capul designerilor".