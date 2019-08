Indiferent de sezon, ceaiul ar trebui sa fie trecut pe lista zilnica a meniurilor. Si nu doar ca place la gust sau ca are proprietati despre care am auzit ca ar face bine. Pur si simplu, pentru ca intr-adevar consumul zilnic de ceai vine la pachet cu cateva beneficii si ar fi pacat sa ne privam de el in conditiile in care este natural si la indemana. Desigur, exista si cateva dezavantaje care trebuie luate in considerare, insa cert este ca ceaiurile au fost inca din cele mai vechi timpuri parte din cultura multor tari din jurul lumii.



Ca s-au folosit in ceremonii, ca moneda de schimb sau ca au inceput revolutii, ceaiurile au fost un punct de interes pentru a obtine licori sanatoase.



Gasesti toate informatiile in prezentarea de mai jos:

