Selfie a devenit omniprezent - nu poti sa calatoresti nicaieri fara sa vezi pe cineva care-si face selfie sau care flutura un selfie stick. Selfie-ul poate fi distractiv si duce la unele dintre cele mai hazlii amintiri dintr-o excursie, atat timp cat se respecta anumite reguli de bun simt. Potrivit unui comunicat remis 9am, trei din patru persoane considera in mare parte acceptabil din punct de vedere social sa-ti faci selfie in timp ce vizitezi un obiectiv turistic sau la un concert. De cealalta parte, intre 60 si 81% considera inacceptabil sa-ti faci selfie in baie sau in timpul unei inmormantari, potrivit unui studiu dat publicitatii de statista.com . In cazul selfie-ului in transportul public, la sala de gimnastica si in timpul mesei intr-un restaurant, opiniile sunt impartite. Psihologul Lenke Iuhos considera ca, dincolo de locurile unde este de bun simt sau nu sa iti faci selfie, tinerii ar trebui sa cunoasca o serie de reguli de eticheta in ceea ce priveste selfie-ul: