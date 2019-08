Crestinii sarbatoresc in fiecare an, pe data de 6 august, Schimbarea la Fata a lui Iisus Hristos, sarbatoarea amintind de minunea petrecuta pe muntele Tabor, unde Hristos si-a descoperit dumnezeirea Sa prin natura umana pe care a asumat-o. Totodata, acum se marcheaza si momentul in care apostolii s-au convins ca acesta este cu adevarat fiul lui Dumnezeu si nu doar un prooroc al Sau. In cele ce urmeaza, va prezentam cateva traditii si interdictii legate de aceasta sarbatoare:



