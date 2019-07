In second-handuri se gasesc tot felul de obiecte, care mai de care mai bizare, pe care unii le considera total inutile, insa pe care altii stiu sa le aprezieze. Nu degeaba se spune ca "gunoiul cuiva este comoara altcuiva". In cele ce urmeaza va prezentam cateva imagini cu diverse obiecte ciudate la mana a doua , gasite de oameni entuziatsi si impartasite pe grupul de Facebook "Weird Secondhand Finds That Just Need To Be Shared":