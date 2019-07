De ce sa mergi mereu peste hotare, cand poti petrece un city break in Romania? Este si mai aproape si mai avantajos decat ti-ai imagina. In plus, in tara exista orase atat de frumoase, incat te vei simti la fel ca in strainatate. Poate chiar mai bine. Caci si la noi in tara oamenii sunt ospitalieri si mereu cu zambetul pe buze, primind turistii asa cum se cuvine.



Atunci cand ne gandim unde sa evadam in weekend pentru a scapa de rutina si pentru a cauta putina relaxare, chiar si pentru cateva zile, imediat gandul ne zboara la cate un oras din afara. Numai ca pentru asta ai avea nevoie sa achizitionezi bilete de avion, care nu sunt chiar cele mai ieftine, si, in functie de destinatia aleasa, ai putea petrece mai mult timp pe drum si in aeroporturi decat in destinatia in sine. Nu ar fi mai bine sa te bucuri cat mai mult timp de un oras in sine decat sa ajungi deja obosit si fara chef la destinatie?



Tara noastra este de-a dreptul superba, fiind in repetate randuri laudata de straini, numai ca nu ne aratam atat de curiosi sa o descoperim dintr-un motiv sau altul. Insa, nu ar strica sa facem un city break in Romania macar o data pe an. Poate asa ti se va deschide apetitul si iti vei dori sa mergi si in alte locuri, dupa ce vei afla ca nu este deloc rau nici in tara.



Nu ai cum sa te plictisesti intr-un city break in Romania, pentru ca exista atat de multe destinatii, atatea obiective turistice de vizitat, atatea peisaje de admirat si atata istorie de asimilat.Tara noastra merita din plin sa fie strabatuta si vizitata, mai mult decat orice alt loc. Este important sa ne cunoastem intai tara si apoi sa ne indreptam atentia spre meleaguri straine. Cu siguranta, in lista de mai jos exista locuri in care ai fost, altele in care poate nu ai fost, insa am incercat sa selectam cele mai frumoase orase si zone din Romania, care te-ar putea face sa te simti ca in strainatate. Specificul local din anumite parti te poate introduce intr-o atmosfera distincta si interesanta, astfel incat sa iti doresti sa mai intorci in locul respectiv sau in altele similare.



Oricum ar fi si indiferent care ar fi motivele care te-ar determina sa alegi o minivacanta in tara (distanta mica, confort, dorinta de a-ti cunoaste propria tara), cert este ca nu ai cum sa regreti. Iata, asadar, cateva dintre destinatiile din Romania unde ai putea petrece un city break de poveste:



