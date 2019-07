Curiozitati despre apa exista o multime, existand o serie de caracteristici si proprietati bizare la care multi dintre noi nici nu ne gandim. Apa este esentiala: unde exista apa, exista viata. Insa, fiind atat de prezenta in viata noastra nu ne mai gandim in profunzime la acest lichid. Nu stam sa analizam ca apa fierbinte ar putea ingheta mai repede decat cea rece in anumite conditii sau ca apa este a doua cea mai raspandita molecula in univers. Nu ne gandim cata apa se consuma de fiecare data cand facem un dus sau de cata apa este nevoie pentru pregatirea anumitor preparate. Facem lucrurile automat si nu mai acordam suficienta atentie detaliilor de acest gen.Te-ai gandit vreodata ca apa se regaseste pana si in respiratie, avand in vedere ca eliminam vapori de apa la expirare? Sau stiai ca ciclul apei in natura poate dura de la zeci pana la o suta de ani? Si lista de curiozitati cu siguranta nu se incheie aici, caci ar exista mai multe niveluri de analiza: in raport cu organismul uman, cu natura, cu raspandirea pe Glob, cu universul.Cateva informatii despre apa iti pot fi extrem de folositoare, fie pentru a preintampina diverse probleme de sanatate (cum ar fi intoxicatia cu apa), fie pentru supravietuire. Este important sa iti ramana in minte date concrete ce te-ar putea scoate din impas cand ai cea mai mare nevoie.Nu in ultimul rand, atunci cand vine vorba despre apa ar mai fi de mentionat ca resursele de pe Terra sunt pe terminate, nu putine fiind tarile in care exista deja probleme legate de apa potabila. Se preconizeaza ca in viitor vor izbucni razboaie pentru apa. Ceea ce ilustreaza, inca o data, importanta majora a apei nu doar in continuarea vietii pe Terra, ci si in viitoarele configuratii politico-economice. Se pare ca acest scenariu sumbru a luat nastere in urma a numeroase cercetari si studii in domeniu. Plus ca si modificarile climatice au un rol important de jucat in aceasta ecuatie.Oricum ar fi, importanta apei depaseste puterea de constientizare a noastra. Si cu cat stim mai multe cu atat este mai bine. Pana la urma informatia este putere, nu? Iata, asadar, cateva curiozitati despre apa, pe care toti ar trebui sa le stim: