Romanii cauta destinatii exotice ieftine in fiecare an. Cauta sa se bucure de plaja, apa cristalina si distractie pe meleaguri insorite, in care opulenta se arata la fiecare pas. Pana la urma despre asta este vorba in vacante, sa evadezi din cotidian, sa te bucuri de peisaje minunate, sa-ti gasesti linistea, sa-ti faci noi prieteni, sa descoperi alte savori, pe scurt sa-ti faci amintiri de neuitat. In plus, destinatiile exotice sunt potrivite atat pentru vacante in familie, cat si pentru sejururi single.



Desigur, cand vorbim despre astfel de vacante, trebuie sa ne asteptam la costuri mai ridicate, insa nu chiar cu foarte mult comparabil cu anumite destinatii din Europa. Pana la urma si in Europa exista destinatii care presupun un efort financiar mai consistent. Insa, daca vrei sa investesti cu adevarat in experiente, trebuie neaparat sa ajungi si intr-o destinatie exotica. Preturile sunt mai mari in general in unele locuri, pentru ca te rasfeti la hoteluri de lux, pentru “a gusta” macar putin din opulenta de care se bucura in fiecare zi vedetele si bogatii lumii.



S-a incetatenit gresit ideea potrivit careia in paradisurile tropicale poti ajunge numai daca ai bani multi. Nu trebuie doar sa visezi cu ochii deschisi la un resort de lux, la plaje cu nisipuri atat de fine incat abia sa-l simti sub picioare sau la o mare limpede si curata, de un albastru intens. Trebuie doar sa te interesezi de cele mai bune oferte. Fericirea absoluta este la un click distanta daca stii unde si cum sa cauti. Poti gasi vacante la preturi accesibile fara sa faci deloc rabat la calitate.



Destinatiile exotice ieftine din lista de mai jos te pot ajuta sa-ti transformi visurile in realitate, sunt adevarate paradisuri pe pamant. Nu vei avea de facut altceva decat sa stai intr-un sezlong, sa savurezi un cocktail sub un palmier si sa admiri peisajele paradisiace sau sa afli istorii fascinante despre locurile interesante in care ajungi sau sa te plimbi pe cele mai frumoase plaje tropicale din lume, intr-un cuvant sa ai parte de un concediu pe cinste.



Iata unde poti avea ocazia sa te bucuri de lux cu buget limitat:



