Chiar daca nu ai la indemana o camera profesionala, in zilele noastre poti face o fotografie la fel de reusita si cu smartphone-ul, numai in conditiile in care respecti anumite reguli. Fie ca vrei sa impartasesti “clipe” din vacanta sau vrei sa imortalizezi un moment important pentru tine sau familia ta, ideal ar fi ca pozele sa fie cat mai clare si mai aproape de realitate, astfel incat amintirile tale sa fie ilustrate cat mai placut cu putinta. In cele ce urmeaza, va prezentam cateva trucuri de pus in aplicare pentru a obtine cele mai reusite poze cu telefonul:





Te-ar putea interesa si:

Mai multe despre telefon, trucuri, fotografii, expunere, lumina, optiune, regula, rezolutie, zoom

Iti plac articolele noastre?

Intra si tu in comunitatea noastra! ×