"Ce sa iti iei in bagaj la munte" este una dintre marile probleme ce te "bantuie" cand pleci in zone montane, fie din tara, fie din strainatate. Intr-adevar, atunci cand decizi sa mizezi pe senzatii tari, pe aventura, adrenalina, drumetii in care nu stii ce se poate intampla se dovedeste destul de greu sa hotarasti ce sa pui in bagaj. In plus, acesta nu ar trebui ingreunat nici foarte tare, mai ales daca mergi pe varianta cu cortul si vei fi nevoit sa il cari in spate mai mult timp.Pe drumurile de munte imprevizibilul pandeste la orice pas si cel mai bine ar fi sa iti iei toate masurile de precautie, sa fii pregatit pentru orice situatie neplacuta ce ar putea surveni. Important este sa nu te grabesti atunci cand te apuci de bagajul pentru munte, sa iei in calcul orice situatie posibila, sa faci o lista bine structurata, astfel incat nu cari inutil lucuri care vor sta aruncate in ghiozdan, fara sa fie folosite pana la intoarcere. Daca te organizezi din timp si achizitionezi tot ceea ce trebuie vei avea parte de o vacanta minunata, in mijlocul naturii.Daca esti mai relaxat de fel si faci parte din categoria celor care considera ca in mijlocul naturii nu ai nevoie de nimic altceva in afara de peisaje splendide, te inseli. Nici nu ai idee de cate lucruri ai putea avea nevoie intr-o astfel de vacanta.Inainte de a te decide totusi ce sa iti iei in bagaj la munte ar fi bine sa ai in vedere un ghiozdan foarte bine structurat, astfel incat sa iti incapa obiectele de care ai nevoie, fara sa fii nevoit sa lasi acasa ceva care ti-ar putea salva viata, la un moment dat. Cand vine vorba despre supravietuire, exista cateva obiecte care te-ar putea scoate din impas. Iata cateva chiar aici Intr-o alta ordine de idei, pana la urma lucrurile pe care ti le iei in bagaj la munte sunt menite sa iti faca concediul mai placut, sa fii linistit ca ai plecat cu tot ceea ce trebuia, sa iti usureze viata in locurile catre care iti sunt indreptati pasii. Cu acestea in minte, ne-am gandit sa va prezentam o lista cu obiectele ce nu ar trebui sa lipseasca din niciun bagaj de munte.