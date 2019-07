In zilele calduroase de vara cu totii ne dorim sa ne racorim cu o inghetata, numai ca parerile sunt impartite atunci cand vine vorba despre acest desert. Medicii nutritionisti sustin ca inghetata are mult zahar in compozitie si ingrasa daca este consumata zilnic pe timp de vara, o inghetata de 100 de grame putand avea chiar si 400 de calorii; pe de alta parte alti specialisti sustin ca dintre toate dulciurile, inghetata este alegerea cea mai sanatoasa si dietetica. Pentru a fi mai siguri cu privire la acest produs, cel mai bine ar fi sa faci inghetata acasa, pentru a te asigura ca ingredientele sunt cele mai bune, iar tu nu te vei confrunta cu probleme de greutate. In cele ce urmeaza va prezentam cateva retete de inghetata care nu ingrasa si sunt usor de facut: