Daca vrei sa explorezi locuri noi, si in Romania exista atractii turistice mai putin cunoscute. Nu este nevoie sa parcurgi mii de kilometri sau sa traversezi oceane pentru a descoperi zone cu adevarat splendide, care sa iti satisfaca setea de necunoscut sau de cunoastere. Strainii ne lauda adesea tara si pana la urma au si de ce, pentru ca noi nu avem suficienta rabdare si nu ne interesam prea mult de ceea ce avem in tara, preferand mereu sa fugim intr-o destinatie exotica sau una pe care o consideram noi aparte si care ne-ar satisface exigentele. Oricum ar fi preferam strainatatea in detrimentul propriei tari, care ascunde inca destule taine.



Cand este vorba despre o excursie in tara, majoritatea mergem in statiunile de la mare sau de la munte si in zone de renume, precum Transfagarasnul, Delta Dunarii, manastirile din nordul tarii sau in regiuni unde exista obiective turstice importante (precum Castelele Peles si Pelisor, Castelul Corvinilor, Castelul Banffy, Castelul Regal de la Savarsin, Castelul Cantacuzino, Cascada Cailor, Cimitirul Vesel, Castelul Bran, Cascada Bigar, Pestera Ursilor, Pestera Muierilor, Salina Turda, Canionul Sapte Scari, etc). Da, exista o serie de obiective cunoscute in tara ce pot fi insirate, insa, mai exista si atractii turistice mai putin cunoscute din Romania.



Atunci cand vine vorba despre atractii turistice mai putin cunoscute, un lucru bun este ca nu ai de facut fata aglomeratiei, pentru ca este clar ca aceste zone nu sunt atat de cautate. Si daca vrei sa ai parte de liniste si relaxare, ar fi bine sa iei in considerare varianta de a merge intr-un loc mai putin cunoscut.



Fie ca esti iubitor de natura, fie ca esti insetat de istorie si cultura, fie ca iti plac plimbarile lungi sau vrei doar sa admiri natura, sa iti incarci bateriile si sa ai parte si de un pic de aventura, in cele ce urmeaza iti propunem cateva atractii turistice mai putin cunoscute din Romania, care sa indeplineasca chiar si cerintele celor mai pretentiosi turisti.







