"Ce ai voie in bagajul de mana", aceasta este una dintre marile probleme intampinate de calatorii care pleaca cu avionul intr-un city break. La prima vedere ai spune ca nu ti-ar trebui prea multe pentru doar cateva zile, insa cand te apuci de bagaj iti dai seama ca s-ar putea strecura in ghiozdan/ geanta lucruri care ar putea sa fie oprite de cei de la securitate. De aceea, cel mai bine ar fi sa te interesezi din timp cu privire la obiectele pe care ai voie sa le iei cu tine in avion. Pana la urma, de ce sa le arunci in aeroport, cand le poti lasa acasa pentru a le folosi la intoarcere. Decat sa le pierzi, mai bine cauti solutii de inlocuire cu un alt item pe care ai voie sa il porti cu tine.



Nu exista ceva de care sa nu te poti lipsi pentru cateva zile si pe care sa nu il poti lua in bagajul de mana, astfel incat sa te faca sa platesti o taxa suplimentara pentru bagajul de cala. Nici nu are rost sa iei in calcul o asemenea varianta, caci atunci cand vrei se poate. Mai exact, se poate sa iti iei mai putine haine, cosmetice de dimensiuni mai mici, sa renunti la obiectele ascutite si sa iti faci tie viata mai usoara. Bagajul va fi mult mai usor de facut si de transportat daca tii cont de cateva reguli de baza. Iar la intoarcere iti va fi mult mai usor sa despachetezi.



Pont: ai grija sa nu iti umpli pana la refuz ghiozdanul/ geanta. Mai trebuie lasat putin loc in cazul in care iti mai cumperi atat tie, cat si celor dragi cate ceva din zona in care mergi. Pana la urma, poate te poti abtine sa nu pleci cu atat de multe obiecte de acasa, dar nu si de la cumparat. E greu sa rezisti tentatiilor care ti se infatiseaza cand mergi intr-un loc nou si mult mai usor sa te abtii sa iei cu tine ceva de care cel mai probabil te-ai plictisit deja. Si pana la urma nu pleci intr-un loc pustiu, asa ca ceea ce nu apuci sa iei de acasa, iti poti cumpara de la orice magazin de acolo. Si daca, intr-adevar, mergi intr-un loc retras, in natura, atunci, clar, nu ai nevoie de prea multe lucruri. Oricum ar fi si pe orice parte ai intoarce problema, nu exista scuze ce pot fi invocate pentru a cara prea multe obiecte.



Un amununt ce nu trebuie omis este ca bagajele de mana trebuie sa aiba anumite dimensiuni, insa acestea variaza in functie de compania aeriana. Majoritatea, insa, impun limita de 55 x 40 x 20 cm si o greutate de maxim 10 kilograme pentru majoritatea companiilor low-cost si de linie



Un alt criteriu de care sa tii cont atunci cand vorbim despre ce ai voie in bagajul de mana ar fi sa te gandesti ca mergi sa te bucuri de anumite experiente, sa traiesti cu entuziasm clipe de neuitat, fara sa tii cont de partea materiala, de care ai parte si acasa. Nu ai nevoie de ceva voluminos pentru o excursie de scurta durata, unde tot ce iti trebuie este entuziasm si voie buna. Cu astfel de ingrediente, distractia este garantata in orice vacanta, indiferent de durata.



Dar sa nu ne abatem de la subiect si sa aflam ce avem voie sa luam in bagajul de mana. Iata care sunt obiectele permise in avion, in conformitate cu informatiile comunicate de Politia de Frontiera si Politia Vamala:







