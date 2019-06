Pe data de 24 iunie, in fiecare an, se celebreaza nasterea Sfantului Ioan Botezatorul, care mai este cunoscuta in popor si sub denumirea de Sanziene sau Dragaica, fiind sarbatoarea soarelui, dragostei si a poftei de viata. In legatura cu acest eveniment, exista credinta potrivit careia "noaptea care preceda ziua de Sanziene este una magica, in care toate minunile sunt posibile". Iata, asadar, cateva traditii si obiceiuri legate de acest eveniment.



