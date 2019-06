Zile libere, minivacante sau concedii in toata regula, cu totii tanjim dupa libertate, relaxare si plimbare. Si cum ne aflam exact in acea perioada din an cand putem face cu usurinta acest lucru, ne-am gandit sa va prezentam cateva citate care nu vor face altceva decat sa te faca sa iti doresti si mai mult sa fugi din oras intr-o destinatie din tara sau din afara.



Te-ar putea interesa si:

Mai multe despre vara, Calatorii, apetit, citate

Iti plac articolele noastre?

Intra si tu in comunitatea noastra! ×