Ce bucurie este sa ai un animal dragut, mic, adorabil, care te iubeste si abia astepta sa vii acasa de la munca pentru a petrece timpul impreuna. Vii acasa cu gandul ca s-a plictisit singuri si, probabil, are nevoie de putina afectiune si chiar de putina activitate. Dar cand vii acasa, ce sa vezi? Pereti zgariati, canapea roasa sau perne rupte si niciun vinovat. Pentru ca, de regula, animalale de companie se poarta de parca tu nu ai stii cine a facut dezastrul. In galeria alaturata gasesti cateva imagini amuzante cu animale de companie "prinse in fapt":













Te-ar putea interesa si:

Iti plac articolele noastre?

Intra si tu in comunitatea noastra! ×