Care este diferenta dintre un compliment si o insulta? In multe cazuri, depinde de cine vorbesti. Chiar si cei care au cele mai bune intentii se pot afla in situatia de a spune ceva ce ei cred ca reprezinta un compliment si, de fapt, sa afle ca ceea ce au spus a fost interpretat altfel decat se asteptau, mai ales atunci cand "complimentele" faceau referire la aspectul cuiva, noteaza Bestlifeonline . Deci, inainte de a "insulta accidental" pe cineva asigura-te ca stii aceste lucruri pe care nu trebuie sa le spui niciodata unei persoane in legatura cu aspectul sau.