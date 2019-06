Balonarea este o problema destul de des intalnita, insa nu este o afectiune grava. In cel mai rau caz ea poate provoca un anumit disconfort din cauza faptului ca abdomenul se umfla, iar uneori poate aparea o durere, din cauza acumularii de gaze in stomac. Atunci cand persista iti poate strica toata ziua, toata buna dispozitie si va trebui sa faci ceva in acest sens. Daca nu vrei sa apelezi la medicamente poti incerca cateva metode naturiste, pe care le gasesti in galeria alaturata:



Te-ar putea interesa si:

Iti plac articolele noastre?

Intra si tu in comunitatea noastra! ×