Nu de putine ori, in viata, avem de trecut diverse obstacole si de infruntat diverse situatii, unele dintre acestea chiar de criza. In cel din urma caz, important este cum si cat de rapid reactionam in momentul respectiv. Esential ar fi si sa fim siguri de ceea ce facem atunci cand decidem sa acordam primul ajutor unei persoane ranite; caci, in caz contrar, efectele pot fi chiar fatale. Si cum nu am vrea sa punem in pericol viata nimanui, iata cateva greseli pe care ar fi bine sa le evitam:



Te-ar putea interesa si:

Iti plac articolele noastre?

Intra si tu in comunitatea noastra! ×