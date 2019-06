Vara este din ce in ce mai aproape, iar caldura isi face simtita prezenta din ce in ce mai mult, ceea ce inseamna si un anumit disconfort termic. In cel mai bun caz te poti imbraca in haine subtiri, lejere si in culori cat mai deschise pentru a nu atrage caldura asupra ta. Insa, ce te faci cu parul? Daca te regasesti in situatia in care ai un par lung, acest lucru iti va aduce cateva mici probleme pe perioada verii, pentru ca vei transpira destul de mult daca iti vei tine parul intins pe spate. Si daca nu vrei sa ai clasica coada de cal, noi venim cu cateva sugestii care sa iti ofere un look de invidiat: