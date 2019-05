La varsta de 20 de ani te preocupa cariera si "ce vrei sa te faci cand o sa fii mare", iar la 30 de ani atentia ta se indreapta catre intemeierea unei familii. Dar nu crezi ca este momentul sa faci si ceva pentru tine? Cand ajungi la 40 de ani ai tendinta sa crezi ca nu mai poti schimba nimic in viata ta si te complaci in situatia in care te afli, de cele mai multe, confortabila. Cu toate acestea, trebuie sa stii ca la 40 de ani ai ocazia perfecta sa incepi sa adopti obiceiuri sanatoase, cu scopul de a te mentine in forma cat mai mult timp, scrie Bestlifeonline . Insa, sunt multe modalitati prin care poti face acest lucru, iar in galeria alaturata gasiti cateva dintre acestea: