Cu siguranta, a existat mai mult decat o ocazie in care ai purtat tocuri pentru a parea mai inalta, desi nu aveai deloc dispozitia necesara. Din fericire, nu esti neaparat nevoita sa faci astfel de sacrificii in zilele in care nu ai energie, dar in care iti doresti sa arati la fel de bine cu un minim de efort. Iata cateva trucuri la care poti apela pentru a te ajuta sa pari mai inalta:



Te-ar putea interesa si:

Iti plac articolele noastre?

Intra si tu in comunitatea noastra! ×