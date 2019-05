In cadrul Consiliului European de la Milano, din 1985, s-a luat decizia ca serbarea Zilei Europei sa aiba loc in fiecare an la 9 mai. Astfel, la aceasta data se celebreaza Ziua Europei, care este cunoscuta si sub numele de ''Ziua Schuman". Insa, tot in aceasta zi au mai avut loc alte cateva evenimente, ce nu ar trebui trecute cu vederea. Iata cateva dintre acestea.





