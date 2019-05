Biserica Ortodoxa il sarbatoreste in prima duminica de dupa Paste, care incheie si Saptamana Luminata, pe Sfantul Apostol Toma. In aceasta zi, Iisus Hristos s-a aratat ucenicilor prin usile incuiate, pentru a doua oara dupa Inviere. Intrucat Toma nu credea in Inviere, Mantuitorul l-a indemnat sa-i atinga semnele ramase pe corp in urma rastignirii Sale. Odata convins, Toma il marturiseste fara nicio indoiala pe Iisus Hristos ca Domn si Dumnezeu, realitatea Invierii Domnului fiind dovedita inca o data pentru cei care nu puteau crede, noteaza crestinortodox.ro . Iata cateva obiceiuri, traditii si interdictii care se respecta in aceasta zi.