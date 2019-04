Prima saptamana dupa Paste, cunoscuta si sub denumirea de Saptamana Luminata, are o semnificatie aparte. Potrivit credintei populare, in acest interval, de la Inviere pana la Duminica Tomei, Raiul este deschis. In cele ce urmeaza, va prezentam cateva traditii si interdictii pentru saptamana care urmeaza.



