Echipa motorului gratuit de cautare pentru calatorii momondo.ro a cautat 7 dintre cele mai bune oferte last- minute pentru cei care isi doresc sa calatoreasca in mini-vacanta de 1 Mai, dar nu si-au planificat excursia din timp. Anul acesta, vacanta de 1 Mai vine imediat dupa vacanta de Paste, ceea ce ajuta calatorii romani sa petreaca cateva zile in tarile europene fara sa cheltuie foarte mult. Avand o flexibilitate mai mare in alegerea datelor de zbor, pasionatii de calatorii pot beneficia de preturi bune pentru cursele aeriene din perioada urmatoare.