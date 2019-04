In perioada sarbatorilor pascale mesele vor fi pline de bunatati, iar tentatia de a nu manca din toate va fi foarte mare. Oua, cozonac, sarmale, pasca, toate ne vor face "cu ochiul" si vom fi tentati sa mancam peste masura, ceea ce inseamna si cateva kilograme in plus. Cu toate acestea, trebuie sa stii ca exista cateva trucuri care te vor ajuta sa mananci mai putin. Iata care sunt:



Te-ar putea interesa si:

Iti plac articolele noastre?

Intra si tu in comunitatea noastra! ×