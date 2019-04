Vacanta de Paste se apropie cu pasi repezi, motiv pentru care ar trebui sa iti planifici rutele si sa-ti stabilesti destinatiile pe care vrei sa le vizitezi. Este momentul perfect pentru o iesire la aer curat, mai ales ca primavara isi intra usor, usor in drepturi si, cu siguranta, vremea va fi de partea ta. Te poti elibera, astfel, de tot stresul acumulat la locul de munca si poti profita, de asemenea, de timpul petrecut impreuna cu familia intr-un loc de poveste. Fie ca alegi sa mergi la munte sau la mare, in tara sau in strainatate, asigura-te ca locul in care mergi te va face sa te simti in largul tau si, de ce nu, sa te introduca intr-un fel sau altul in atmosfera sarbatorilor pascale.



Daca pana acum ai petrecut Pastele acasa, facand aceleasi lucruri ca de obicei, poate a venit momentul sa schimbi ceva in stilul de viata si sa iesi putin din zona ta de confort. Nu iti face griji din cauza faptului ca nu vei putea sa mergi la biserica, sa iei lumina in Noaptea Sfanta a Invierii pentru ca, daca alegi sa mergi undeva in tara, cu siguranta in zona se va afla o biserica la care poti merge. De asemenea, ai ocazia sa vezi cum sa desfasoara aceasta mare sarbatoare in alte zone ale tarii, poti vedea care le sunt obiceiurile si ce traditii se practica. Destinatiile sunt nenumarate si ai de unde alege ceva care sa fie atat pe gustul tau, cat si al familiei tale. Poti miza pentru zone din nordul tarii, unde vei avea ocazia sa vezi cum sa incondeaiza ouale si, de ce nu, chiar sa incerci si tu aceasta arta. Opteaza pentru locuri "incarcate" de liniste si pace, unde iti poti limpezi mintea si sufletul.



Pentru cei care iubesc soarele si locurile exotice exista, de asemenea, destinatii menite sa asigure o vacanta perfecta. Astfel ca, nu trebuie sa astepti vara ca sa ai parte de soare si umbrelute, pentru ca poti merge inca de pe acum in locatii in care acestea sunt deja asigurate. Vacanta de Paste poate sa fie una inedita, in care te poti bucura de razele blande ale soarelui si peisaje de vis. Iata cateva locuri ideale de vizitat in aceasta perioada:







Te-ar putea interesa si:

Iti plac articolele noastre?

Intra si tu in comunitatea noastra! ×